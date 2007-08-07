Правительственный комитет одобрил создание СЭЗ сроком до 30 лет

Правительственный комитет по вопросам экономической политики и евроинтеграции на заседании 6 августа т.г. одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон».

Как сообщили УНИАН в пресс-службы первого вице-премьер-министра, главы комитета Николая АЗАРОВА, в частности, документом предусматривается создание специальных (свободных) экономических зон Верховной Радой Украины путем принятия отдельных законов на срок не больше 30 лет.

«Принятие этого законопроекта создаст благоприятные условия для осуществления хозяйственной деятельности на территориях СЭЗ, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и поступлению дополнительных инвестиционных ресурсов в экономику регионов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. В Украине существует 11 специальных (свободных) экономических зон и 9 территорий приоритетного развития.

Закон «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон» от 1992 года не содержит предельных сроков действия СЭЗ. В результате в 1998-1999 гг. в Украине были созданы СЭЗ и ТПР со сроком действия 60 лет.