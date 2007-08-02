Экспресс Киев-Харьков ударил дрезину, погиб железнодорожник

Сегодня, 2 августа, в 11.51 на станции Коровяги (Южная железная дорога) во время выполнения работ по монтажа с помощью дрезины произошло столкновение Столичного экспресса - скоростного поезда №164 сообщением „Киев – Харьков”, который двигался по парной колее, с рабочей площадкой дрезины, которая была негабаритной относительно поезда.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента безопасности в отрасли Министерства транспорта и связи.

На рабочей площадке дрезины, которая принадлежит Основянской дистанции электроснабжения, находился И.Мысник, который в результате столкновения был смертельно травмирован.

На станции проводились работы по монтажу несущего троса контактной подвески с помощью дрезины.

Ведется расследование.