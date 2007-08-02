Рудьковский сделает ж/д билеты совсем виртуальными

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» планирует уже до 2008 года организовать продажу железнодорожных билетов пассажирам через сеть Интернет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

"До 2008 года мы могли бы продавать билеты и через Интернет… мы обязательно это реализуем", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сообщал, что ведомство планирует в 2008 году начать продажу железнодорожных билетов пассажирам через Интернет. По его словам, для этого необходимо ввести во всех кассах новую автоматизированную систему продажи билетов, внедрение которой началось в прошлом году.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» является монополистом в сфере железнодорожных перевозок Украины и объединяет шесть железных дорог страны.