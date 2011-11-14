В Чернигове осваивают кимоно и чайную церемонию

В Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернигов древний" эксперт японской культуры Мияширо ЭМИКО из Токио провела мастер-класс по чайной церемонии и надеванию японского национального костюма – кимоно.

Как передает корреспондент УНИАН, стать моделями для надевания кимоно М.ЭМИКО пригласила парня и девушку, которые пришли на мастер-класс, а во время проведения чайной церемонии угощала черниговских детей.

Эксперт японской культуры рассказала, что традиционный национальный костюм современные японцы надевают не часто, поэтому даже существуют фирмы, которые могут предоставить в аренду и помочь надеть кимоно. Она также уделила внимание значению символов, которые украшают одежду – цветы хризантем, сливы, знак черепахи. В своем гардеробе женщина имеет десять кимоно, часть из которых пошила сама, а некоторые получила в наследство от родителей.

М.ЭМИКО также подчеркнула, что понятие "национальный костюм" в Японии ассоциируется с аристократической культурой, профессиональным искусством, в отличие от многих европейских стран, где национальная одежда является продуктом народного творчества и связывается с крестьянской культурой. В современной Японии кимоно стоит около 1 тыс. дол.

М.ЭМИКО продемонстрировала в Чернигове упрощенную чайную церемонию по правилам школы урасенки, к которой она принадлежит. Женщина заметила, что собственно чайная церемония в Японии - богатая традициями, окутанная многочисленными легендами и сказаниями, по мнению жителей страны, является искусством жизни. "Знание ее расценивается японцами как степень образованности, это – свидетельство духовной культуры человека", - отметила гостья из Японии.

По информации ученого секретаря заповедника Сергея ЧЕРНЯКОВА, визит эксперта японской культуры в Чернигов состоялся в рамках просветительской программы "Встречи на древнем Детинце", которую проводит заповедник. Собственно инициатором мастер-класса выступил Украинско-японский культурный центр (г. Киев), с которым сотрудники заповедника поддерживают дружеские отношения

"В этом году в заповеднике уже были выставки японской культуры, и гости из Японии были приятно поражены интересом, который проявляют черниговцы, поэтому они заинтересованы в сотрудничестве, и мы совместно готовим еще одну выставку", - сказал С.ЧЕРНЯКОВ.