В Москве презентовали Полтавское землячество

Полтавская делегация во главе с городским председателем Андреем МАТКОВСКИМ посетила официальное открытие и презентацию Полтавского землячества в российской столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского горисполкома, в Москве в настоящее время работает много полтавцев - в разных сферах "жизни" российской столицы. Желание объединиться и поделиться воспоминаниями о родном крае побудило их создать в Москве Полтавское землячество. Организовывалось оно два года, и вот, наконец, на 27 июля была назначена презентация Полтавского землячества в Москве - с официальной частью и масштабной концертной программой, в которой приняли участие полтавские артисты, специально приглашенные в российскую столицу.

Презентация Полтавского землячества проходила в стенах Московской академии экономики и права. Городской председатель Полтавы А.МАТКОВСКИЙ подарил Полтавскому землячеству в Москве Решетиловский гобелен и презентационный материал о регионе. Мэр выразил надежду, что отныне сотрудничество, в том числе и инвестиционное, значительно активизируется.