Украинские конкурсанты проиграли ”Новую волну”

Наибольшее количество баллов за три конкурсных дня "Новой волны" набрала молдавская исполнительница Наталья Гордиенко- 312. С отрывом в 4 балла финишировали наш дуэт "Барселона" и латвийский певец Эрглис. Но ребята настроены оптимистически. "Мы выступили идеально, а жюри сделало свое дело. Собираемся работать вместе дальше, с Олегом Черным у нас контракт на 5 лет", - поделились с "Сегодня" Галя и Володя после финального выступления. Еще один наш участник Василий Лазарович, занявший 11-ую позицию, тоже не унывает: "Всей душой болел за "Барселону".

Сегодня состоится награждение лауреатов, а также станет ясно, кому достанется специальный приз от Аллы Пугачевой - 50 тысяч долларов.