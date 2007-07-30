Мировой спрос на нефть вызвал рост цен на пиво

Рост мировых цен на нефть является причиной заметного повышения цен на пиво в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и других производящих пиво странах, сообщает американский еженедельник "Newsweek".

Из-за дороговизны нефти высокая стоимость автомобильного бензина приводит к тому, что в США, например, фермеры торопятся засеять свои поля кукурузой для производства биодизельного топлива, вследствие чего сокращаются посевы ячменя - главного компонента большинства сортов пива.

Снижение поставок ячменя на рынок привело к тому, что в течение последних 11 месяцев цены на ячмень подскочили на 79%. В сочетании с ростом цен на сталь, которая используется в производстве пивных бочонков, и цен на стекло для пивных бутылок, все это привело к тому, что за последний год средняя цена одной пинты пива в США возросла на 3,8%.

В Великобритании крупная компания-производитель пива Scottish & Newcastle в марте этого года увеличила цену на свою продукцию на 3,9%.

В Нидерландах исполнительный глава концерна Heineken в феврале этого года предупредил, что повышение цен на пиво может составить от 7% до 8%.

"Newsweek" напоминает, что в Германии литр пива во время пивного праздника "Октоберфест" составляет 10,9 долл., что на один доллар больше, чем в 2005 году.

В Южной Африке компания-производитель пива SABMiller из-за нехватки бутылочного стекла столкнулась в июне этого года с трудностями при выполнении заказов и планирует повысить цены на свою продукцию, сообщает журнал.