У Мельниченко кровоизлияние в мозг
12:00, 29 июля 2007Общество
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Майор госпитализирован в Октябрьскую больницу
Вчера был госпитализирован с диагнозом кровоизлияние в мозг бывший майор Управления Госохраны, охранник экс-президента Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник, приближенный к Министерству здравоохранения Украины.
По информации собеседника агентства, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Октябрьской больнице Киева.
В то же время, адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ не имеет информации о состоянии здоровья и месте пребывания своего подзащитного. При этом в разговоре с корреспондентом УНИАН он сообщил, что мобильный телефон Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отключен.
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