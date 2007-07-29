У Мельниченко кровоизлияние в мозг

Вчера был госпитализирован с диагнозом кровоизлияние в мозг бывший майор Управления Госохраны, охранник экс-президента Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, приближенный к Министерству здравоохранения Украины.

По информации собеседника агентства, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Октябрьской больнице Киева.

В то же время, адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ не имеет информации о состоянии здоровья и месте пребывания своего подзащитного. При этом в разговоре с корреспондентом УНИАН он сообщил, что мобильный телефон Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отключен.