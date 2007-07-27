Мужчина расстрелял соседей за то, что мешали ему спать

В одном из сел Кировоградской области 49-летний мужчина расстрелял из ружья двух соседей, поскольку строительный шум на их территории мешал ему спать.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Кировоградской области, в тот день 57-летний мужчина вместе с 36-летним сыном решили отгородиться от соседей боле высоким забором. Причиной такого решения стали постоянные конфликты и ссоры между семьями. В это время их сосед собрался спать на улице, а поскольку шум ему мешал, он начал ссориться с мужчинами, требуя прекратить строительство забора. Соседи объяснили, что строительный шум вечером или ночью будет мешать окружающим больше, чем днем. После нескольких угроз мужчина вернулся в дом, зарядил свое охотничье ружье, а затем вышел во двор и без какого-либо предупреждения выстрелил в отца. Сын кинулся на помощь, но его остановил второй выстрел.

На звуки выстрелов выбежал зять “охотника”. Он отобрал ружье у тестя и вызвал милицию и скорую помощь.

Старший из мужчин умер за несколько дней в больнице, его сын сейчас находится в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений, приведшее к смерти потерпевшего). Следствие продолжается.