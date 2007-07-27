Реальный эффективный обменный курс ревальвировал на 0,88%

Реальный эффективный обменный курс (РЭОК) за январь-июнь ревальвировал на 0,88%, в июне - на 1,8%.

Об этом говорится в Аналитической записке Министерства экономики Украины о ситуации на валютном рынке в июне 2007 года.

Как отмечается в документе, на протяжении июня официальный курс гривни к доллару США находился на стабильном уровне - 5,05 грн./долл. США.

В июне наблюдалась незначительная девальвация гривни относительно евро на безналичном валютном рынке, что отвечало девальвационной динамике доллара к евро на международных валютных рынках: гривня девальвировала к евро на 0,3% - до 6,8 грн./евро (с начала года - на 2,2%). За 2006 год курс гривни к евро девальвировал на 11,4% (за 2005 год ревальвировал на 17,26%).

“Несмотря на девальвацию гривни относительно евро и российского рубля при стабильном курсе гривни к доллару США, в июне состоялась ревальвация реального эффективного обменного курса (РЭОК) на 1,8%, что снизило уровень конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Основным фактором, который повлиял на ревальвацию РЭОК, стал значительно высший уровень инфляции в Украине в сравнении со странами - основными торговыми партнерами”, - говорится в документе.

В июне наличный курс продажи гривни к доллару девальвировал на 0,06% (с начала года ревальвировал на 0,57%).

На наличном валютном рынке, в противовес сезонности, продолжилась тенденция предыдущих месяцев относительно превышения спроса населения на иностранную валюту над ее предложением - отрицательное сальдо купли-продажи иностранной валюты населением увеличилось на 30,9 млн. долл. США и составило 193,2 млн. долл. США. На протяжении месяца объемы продажи и покупки населением иностранной валюты выросли на 10,4% и 11% соответственно.

Формирование отрицательного сальдо на протяжении длительного периода объясняется потребностью населения в иностранной валюте по причине роста спроса на кредиты и депозиты в иностранной валюте.

В отличие от безналичного валютного рынка, где наблюдалась девальвация гривни к евро, на наличном рынке гривня относительно евро (курс продажи) в июне ревальвировала на 0,77% (с начала года девальвировала на 0,92%).

Справка УНИАН. Индекс РЭОК является одним из индикаторов ценовой конкурентоспособности страны в международной торговле (рассчитанный на базе рубля, евро и доллара США).

Индекс РЭОК - показатель, который характеризует изменение стоимости национальной денежной единицы на протяжении определенного периода времени с учетом изменения номинального обменного курса национальной денежной единицы относительно валют стран - основных торговых партнеров и изменения соотношения внутренних (национальных) и внешних (стран - основных торговых партнеров) цен, и является одним из индикаторов ценовой конкурентоспособности страны в международной торговле.