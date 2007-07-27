Из ”Укртатнафты” выводят 278 млн. грн. перед собранием акционеров?

В период с 25 по 26 июля, со счетов ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в адрес ООО "Технопрогресс" проведена предоплата за нефть на общую сумму 222 млн. грн. Ранее "Укртатнафта" закупала нефть у структур, афилированных с нефтяной компанией "Татнефть" с отсрочкой платежа 30-60 дней. Об этом пишет интернет-издание "Экономическая правда",со ссылкой на информированный источник.

Так, по данным источника, для осуществления этого платежа утром 25 июля на ЗАО "Укртатнафта" прошло внеплановое заседание правления, которое рассмотрело вопрос заключения с ООО "Технопрогресс" договора на покупку 66 тыс. тонн российской нефти. Общая стоимость закупаемой нефти в соответствии с проектом договора составляет 278 млн. грн., цена одной тонны нефтяного сырья - свыше 4,212 грн. При этом, более качественная украинская нефть днем ранее (24 июля) торговалась на аукционе УФБ по средней цене 2801,39 грн. за тонну.

Против заключения договора с ООО "Технопрогресс", по данным источника на заводе, выступила служба безопасности ЗАО "Укртатнафта". По данным службы безопасности, уставный фонд ООО "Технопрогрес" составляет 7,4 тыс. грн., уставным видом деятельности является туристический бизнес, а сумма налоговых платежей с начала 2007 года составила 2 грн. ООО "Технопрогресс" ранее не осуществляло деятельности на рынке нефти и нефтепродуктов. На предприятии работает один сотрудник, который совмещает должности директора и главного бухгалтера.

Невзирая на возражение службы безопасности, решение о закупке нефти в ООО "Технопрогресс" на условиях предоплаты было принято. "За" подписание договора голосовали члены правления А.ФЕДОТОВ, Г.БАШУК и В.ЖУРБА.

Договор с ООО "Технопрогресс" подписан в тот же день - 25 июля. Вечером в тот же день в адрес ООО осуществлен первый платеж в сумме 150 млн. грн. На следующий день - в четверг 26 июля - на счета ООО "Технопрогресс" осуществлены еще несколько платежей на общую сумму 72 млн. грн. На утро понедельника 30 июля предусматривается заплатить ООО "Технопрогресс" еще 56 млн. грн. Таким образом, общая сумма предоплаты на счет ООО "Технорогресс" к моменту проведения собрания акционеров 30 июля составит 278 млн. грн.

По данным того же источника, после проведения первой оплаты с четверга в отпуск вышел начальник управления реализации нефтепродуктов ЗАО "Укртатнафта" Олег ЯРОШЕНКО. Председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Сергей ГЛУШКО идет в отпуск с понедельника. Григорий БАШУК, первый заместитель председателя правления по коммерческим вопросам (в чьей сфере компетенции находятся вопросы закупки нефти) также оставил территорию предприятия.

В то же время, "Экономической правде" удалось связаться с С.ГЛУШКО, который сообщил, что об указанной сделке по покупке нефти ему ничего не известно, поскольку он находится в отпуске. С.ГЛУШКО пообещал предоставить информацию по поводу возможного соглашения с ООО "Технопрогресс" в первой половине дня 27 июля.

Напомним, что на 30 июля назначено внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Укртатнафта", в повестку дня которого включены вопросы об отзыве и избрании председателя и членов наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе Компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».