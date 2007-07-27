Погода на выходные

Завтра в Украине переменная облачность, без осадков. Только в западных, а днем и в северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 14-19° на побережье морей до 22°; днем в западных и северных областях 24-29°, на остальной территории 30-35°. На Закарпатье температура ночью 14-19°, днем 24-29° (в горах ночью 6-11°, днем 17-22°).

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 29 июля также ожидается переменная облачность. В западных, северных и местами в центральных областях кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в центральных областях 27-32°. На остальной территории без осадков; температура ночью 17-22°, днем 31-36°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. В Закарпатье кратковременные дожди; температура ночью 13-18°, днем 23-28° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

30 июля сохранится переменная облачность, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях. На остальной территории без осадков. Температура существенно не изменится. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В Закарпатье ночью преимущественно без осадков; температура ночью 13-18°, днем 23-28° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

31 июля в центральных областях, ночью в северных и местами в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в южной части и восточных областях ночью 16-22°, днем 30-36°, на остальной территории ночью 11-17°, днем 20-26° (в большинстве центральных областей 27-33°). В Закарпатье без существенных осадков; температура ночью 11-16°, днем 21-26° (в горах ночью 8-13°, днем 13-18°).

1 августа днем кратковременные дожди, грозы ожидаются также местами в восточной части страны. Температура в южной части и восточных областях ночью 16-22°, днем 27-32°, на крайнем востоке до 35°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 20-26°. В Закарпатье погода не изменится.

28 июля в Киеве и области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°; по области ночью 14-19°, днем 24-29°.

29 июля кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. Ветер северо-западный.

30 июля переменная облачность без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

31 июля кратковременный дождь, гроза (днем местами). Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

1 августа без существенных осадков. Температура существенно не изменится.