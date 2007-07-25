У МВД 9 тысяч резонансных уголовных дел
Чтобы их передать в ГПУ, нужно не меньше месяца
|Михаил Корниенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.
Он сказал, что всего это 9 тыс. дел. По его словам, учитывая их большое количество, сроки передачи решено продлить еще на один месяц, то есть до конца августа.
Он отметил, что МВД вместе с генпрокуратурой подготовило совместное распоряжение, касающееся распределения функций. В частности, по словам заместителя министра, теперь на расследование преднамеренных убийств выезжают как представители прокуратуры, так и представители министерства.
М.КОРНИЕНКО также добавил, что в связи с увеличением количества дел, которые будет расследовать МВД, в дальнейшем планируется увеличение количества следователей.