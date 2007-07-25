У МВД 9 тысяч резонансных уголовных дел

Министерство внутренних дел Украины еще на месяц продлило срок передачи из генпрокуратуры ряда резонансных уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

Он сказал, что всего это 9 тыс. дел. По его словам, учитывая их большое количество, сроки передачи решено продлить еще на один месяц, то есть до конца августа.

Он отметил, что МВД вместе с генпрокуратурой подготовило совместное распоряжение, касающееся распределения функций. В частности, по словам заместителя министра, теперь на расследование преднамеренных убийств выезжают как представители прокуратуры, так и представители министерства.

М.КОРНИЕНКО также добавил, что в связи с увеличением количества дел, которые будет расследовать МВД, в дальнейшем планируется увеличение количества следователей.