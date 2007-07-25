Украинские рушники поедут в Лувр

Директор Парижского Лувра Анри ЛОРЕТТ, главный хранитель фондов Жан ДЮПОН и директор французского центра в г. Киеве Матье АРДЕН посетили Чернигов.

Как сообщили УНИАН в Национальном архитектурно-историческом заповеднике «Чернигов древний», цель визита – знакомство с историческими памятниками и отбор экспонатов для выставки «Святая Киевская Русь», которая состоится в Лувре в 2010 году.

Французские гости побывали на Черниговском Валу – ознакомились с экспозицией Черниговского исторического музея имени В.В.Тарновского, посетили Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы, Коллегиум. А также побывали в Антониевых пещерах, которые могут стать одним из чудес Украины.

«Наибольшее внимание французов привлекли украинские рушники и драгоценности», - отметил работник заповедника. И добавил, что руководство заповедника пригласило директора Лувра А.ЛОРЕТТА на празднование 40-летия «Чернигова древнего», которое состоится осенью.

В Чернигове также надеются, что лучшие экспонаты, которые отберут на выставку из Черниговской области, помогут местным храмам попасть под охрану и финансирование ЮНЕСКО.