Все цистерны с фосфором готовы к отправке в Казахстан

17:05, 25 июля 2007
Общество
847 0

Железнодорожники восстанавливают пути

Сотрудники МЧС гасят пожар, возникший в результате падения и возгорания железнодорожных цистерн с жёлтым фосфоромСегодня утром на месте аварии грузового поезда с фосфором во Львовской области была поднята последняя цистерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», все цистерны уже загружены и готовы для отправки в Казахстан.

В то же время, по данным «Укрзализныци», железнодорожники завершают работы по восстановлению нечетного пути и контактной электросети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter