Все цистерны с фосфором готовы к отправке в Казахстан
17:05, 25 июля 2007Общество
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Железнодорожники восстанавливают пути
Сегодня утром на месте аварии грузового поезда с фосфором во Львовской области была поднята последняя цистерна.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», все цистерны уже загружены и готовы для отправки в Казахстан.
В то же время, по данным «Укрзализныци», железнодорожники завершают работы по восстановлению нечетного пути и контактной электросети.
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