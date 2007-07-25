Все цистерны с фосфором готовы к отправке в Казахстан

Сегодня утром на месте аварии грузового поезда с фосфором во Львовской области была поднята последняя цистерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», все цистерны уже загружены и готовы для отправки в Казахстан.

В то же время, по данным «Укрзализныци», железнодорожники завершают работы по восстановлению нечетного пути и контактной электросети.