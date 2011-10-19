Ночью в Киеве 15 машин облили кислотой

В Деснянском районе Киева неизвестный злоумышленник облил едкой жидкостью 15 автомобилей, припаркованных возле дома на неохраняемой стоянке.

У 15 машин повреждено лакокрасочное покрытие. Пострадали машины, припаркованные у дома №11 по улице Курчатова. Милиция об этом узнала сегодня утром, 19 октября, сообщает Корреспондент.net.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, проводится поквартирный обход. Милиционеры опрашивают потерпевших и собирают материал, которым были облиты машины.

По поводу мотивов преступления у МВД есть несколько версий, однако с выводами правоохранители не спешат.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В столичном Главке допустили, что машины облили кислотой или средством для снятия лакокрасочного покрытия.

Напомним, в апреле на Лесном массиве неизвестные облили кислотой четыре автомобиля.