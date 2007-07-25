Компания «МТС-Украина» представила новые тарифные планы

Сегодня на пресс-конференции в Киеве руководители компании «МТС-Украина» (до 25 июля - UMC) представили новые тарифные планы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам генерального директора компании Павла ПАВЛОВСКОГО, «основная идея новых тарифов – стимулирование пользования мобильной связью «МТС-Украина».

Компания представила четыре новых тарифа: «Первый», «Свободный», «МТС безлимитный» и «МТС безлимитный легкий».

По данным директора по маркетингу компании «МТС-Украина» Василия ЛАЦАНИЧА, при введении новых тарифов компанией «МТС-Украина» принят «сегментированный подход». Два главных тарифа - «Первый» и «Свободный» - предназначены для массового сегмента абонентов «МТС-Украина», как абонентов предоплаченных, так и контрактных.

Основной идеей тарифа «Первый» является то, что чем дольше говорит абонент, тем меньше денег он тратит. Все внутрисетевые звонки стоят 3 копейки в минуту после первой минуты разговора (стоимость первой минуты – 10 копеек).

Тарифный план «Свободный» выгоден для общения с абонентами других операторов мобильной и фиксированной связи Украины. Звонки в этом тарифном плане стоят 35 копеек за минуту разговора.

Главной отличительной особенностью этих двух тарифов является отсутствие платы за соединение (для контрактных абонентов).

Безлимитные тарифы компании «МТС-Украина» предназначены для много разговаривающих абонентов.

Тариф «МТС безлимитный легкий» позволяет абоненту за 210 грн. в месяц получить 1000 минут для разговоров по Украине.

Тариф «МТС безлимитный» за 390 грн. в месяц позволяет получить 4000 минут для разговоров по Украине.

В этих тарифах присутствует плата за соединение: «МТС безлимитный легкий» - 15 копеек, «МТС безлимитный» - 10 копеек.

Справка УНИАН. Сеть «МТС-Украина» (до 25 июля - UMC) охватывает более 95% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 20,68 млн. абонентов. Выручка компании за 2006 год составила 1,49 млрд. долл.

UMC является 100% дочерней компанией ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 74,67 миллионов абонентов. Население 85 регионов России, а также Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.