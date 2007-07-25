Бондарь рассказал, почему произошло недоразумение
Не стоит вопрос замены ради замены
Заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ опровергает информацию, что вчера он якобы намеревался представить нового председателя Днепропетровской облгосадминистрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента, отвечая на вопрос относительно цели запланированной на вчера его поездки в Днепропетровскую область.
По словам В.БОНДАРЯ, вчера в Днепропетровской области планировалось провести совещание с председателями районных госадминистраций. «Планировалось разобрать социально-экономическую ситуацию», - сказал В.БОНДАРЬ.
При этом, по его словам, предусматривалось рассмотреть и некоторые кадровые вопросы, которые касались председателей райгосадминистраций.
По его словам, после совещания он должен был доложить Президенту Украины о ситуации, сложившейся в области, однако, отметил В.БОНДАРЬ, совещание не состоялось из-за поручения Президента Виктора ЮЩЕНКО срочно вылететь на Волынь - в место стихийного бедствия. «Поэтому и вышло информационное недоразумение», - сказал заместитель главы Секретариата.
В то же время В.БОНДАРЬ еще раз подтвердил, что некоторые кадровые изменения в регионах будут проведены. В частности, по его словам, все документы по этому вопросу сейчас находятся на рассмотрении у главы государства, который тщательно изучает работу каждого губернатора.
«По некоторым решениям будет проведена замена, но не стоит вопрос замены ради замены», - сказал В.БОНДАРЬ.