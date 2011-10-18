Охрана полчаса не пускала пожарных в горящий офис

В Киеве сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций почти два часа тушили пожар в административно-офисном здании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, 17 октября в 23.52 в Главное управление МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в административно-офисном здании по ул. Семьи Сосниных, 9 в Святошинском районе столицы.

Сигнал поступил от срабатывания пожарной сигнализации. За 9 минут на место прибыли первые подразделения пожарно-спасательной службы.

Очаг пожара находился в одном из офисных помещений на втором этаже двухэтажного здания. Горели офисная мебель и принадлежности. Существовала угроза распространения пламени на другие офисные помещения, в частности на отделение банка, которое находится приблизительно в 10 метрах от очага пожара.

Чтобы попасть в пылающее помещение, спасатели вынуждены были около получаса ожидать разрешения охранной фирмы объекта, после чего они смогли начать тушить пожар. Учитывая возможность быстрого распространения пламени, пожар тушили по высшему рангу, с использованием дополнительной, основной и специальной пожарной техники. Огонь удалось потушить 18 октября в 02.00. Спасателям удалось не допустить распространения пламени на другие офисные помещения компаний и отделение банка.

Пожаром повреждены внутренняя обивка помещения, мебель и офисная оргтехника. Пострадавших нет.

Причина пожара и убытки выясняются.