В Мариуполе горела многоэтажка: погиб ребенок
09:23, 18 октября 2011Общество
1908
Пожарные эвакуировали 70 человек
В Мариуполе вчера в 20.36 в девятиэтажном жилом доме в квартире на шестом этаже возник пожар, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал и с ожогами госпитализирован.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, огнем уничтожена квартира и повреждены четыре балкона и четыре лоджии верхних этажей.
Во время тушения пожара эвакуировано около 70 человек, в том числе 8 детей.
В 00.23 подразделениями МЧС в составе десяти отделений пожар ликвидирован.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Как сообщает ТСН, в пожаре погиб 14-летний подросток. По словам очевидцев события, подросток сгорел заживо - весь в огне, он выскочил на балкон, где его увидели соседи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter