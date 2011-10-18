Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

ООО «Востокэнерго», входящее в структуру крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК, в понедельник, 17 октября, начало экспортные поставки электроэнергии по направлению Польши.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

«17 октября в 0.00 экспортные поставки по линии Добротворская ТЭС – Замость начались», - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, мощность экспортных поставок составит 145-200 МВт.

В пресс-службе также уточнили, что принимающим партнером ДТЭК по экспорту является швейцарская группа Alpiq.

Напомним, польский оператор PSE 7 октября провел аукцион на украинско-польское сечение со стороны Польши, в котором принимали участие два участника, в результате аукциона сечение было реализовано швейцарской группе Alpiq по цене 0,22 злотых за МВт/ч.

Данная группа получила право использования сечения на период с 15 октября по 31 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, ООО «Востокэнерго» приобрело доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 215 МВт по направлениям в Польшу для экспорта электроэнергии в ноябре.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.