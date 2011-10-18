Фонд "Духовное наследие" не имеет сил бороться с рейдерами

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма рассмотрела обращение Международного фонда «Духовное наследие» в адрес комиссии о незаконной приватизации помещения по ул. Крещатик, 48 а, где находятся три музея, библиотека и экспозиционно-концертный зал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Александра БРИГИНЦА, с целью урегулирования указанного вопроса комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма решила провести совместное заседание с комиссией по вопросам собственности.

«В расцвет господства над Киевом команды Л.Черновецкого один из его подручных обманным путем завладел этим уникальным помещением с большой культурной историей, надеясь использовать его в своих бизнес-интересах. Уже несколько лет продолжаются суды. Наша комиссия неоднократно становилась на защиту учреждений культуры, расположенных в этом помещении. Поскольку вопрос носит имущественный характер, без совместного заседания с комиссией по вопросам собственности не обойтись», - отметил А. БРИГИНЕЦ.

Депутат напомнил, что упомянутое помещение подвергалось попытке рейдерского захвата ночью, 29 января 2011 года. Рейдеров удалось остановить лишь благодаря вмешательству работников милиции. По мнению А.БРИГИНЦА схема уничтожения указанных музеев очень похожа на механизм, который был применен в свое время при захвате магазина "Сяйво". В обоих случаях речь идет о конфликте между частным культурным учреждением и частным бизнесом, который претендует на помещение.

«Не имея сил бороться с рейдерами, ради сохранения музеев, фонд готов подарить их городу. Если киевская власть и в самом деле собирается за ближайшие 14 лет открыть 150 музеев, как это написано в Стратегии г. Киева до 2025 года, то предложение фонда – передать, упомянутых три музея в муниципальную собственность - может быть спасительным для мэрии», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Помещение на ул. Крещатик, 48а, где сегодня расположены музеи, в свое время служило для проведения литературных и музыкальных встреч на которых, в частности, побывали Тарас Шевченко и Леся Украинка. В настоящее время в нем размещены три музея, созданные в 1995 году: Музей пластинок и музыкальных инструментов насчитывает несколько тысяч пластинок, начиная с 1912 г., на которых есть достаточно много уникальных записей и т.д. «Музей ул. Крещатик» имеет в своей коллекции документы, бюсты, вещи известных людей, а Музей народного быта экспонирует вещи разных времен: от крынок до самоваров.