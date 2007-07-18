Задача химических войск - предотвратить повторное возгорание цистерн с фосфором

На личный состав 704-го отдельного полка радиационной, химической и бактериологической защиты Западного Оперативного командования, который прибыл с техникой в район разлива фосфора, возложено задание - недопущение повторного воспламенения цистерн с фосфором и локализация следствий влияния химических веществ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, сегодня, 17 июля, в 17.00 к месту аварии прибыли около 50 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и специальной техники 704-го отдельного полка радиационной, химической и бактериологической защиты, который дислоцируется в г. Самбир Львовской области.

Среди них – АРС-14 - 14 единиц специально предназначенная для дезактивации местности, и РХМ-4-0,1-РХ на базе БТР-80, которая будет проводить химическую разведку территории.

Основное задание, возложенное на них, – недопущение повторного воспламенения цистерн с фосфором и локализация следствий влияния химических веществ. Военные разведчики, согласно с поставленным заданием, будут исследовать всю пораженную фосфором территорию и определить наиболее загрязненные места, чтобы как можно быстрее начать их ликвидацию специальными средствами. С этой целью будет использоваться кальцинированная сода.

В последующем, в случае необходимости, силы и средства Вооруженных Сил Украины будут наращиваться. Ситуацию в районе чрезвычайной ситуации круглосуточно відслідковують оперативные группы Генерального штаба ЗС Украины и Западного оперативного командования.

На конец дня в состоянии повышенной готовности к выполнению заданий из ликвидации следствий техногенной катастрофы остаются воинские подразделения, дислоцированные на территории Золочивского, Радехивского, Бродовского и Камянка-Бузького районов.