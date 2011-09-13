Производством ядерного топлива займется частное предприятие

Украинский государственный концерн "Ядерное топливо" (Киев) и российская компания "ТВЭЛ" подписали учредительный договор о создании на Украине частного акционерного общества "Завод по производству ядерного топлива".

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

Подписание договора состоялось 9 сентября во время собрания учредителей компании.

«В ходе заседания группы управления проектом состоялось собрание учредителей Частного акционерного общества «Завод по производству ядерного топлива». В результате стороны подписали протокол собрания учредителей Частного акционерного общества «Завод по производству ядерного топлива» и Учредительный договор о создании Частного акционерного общества «Завод по производству ядерного топлива», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.