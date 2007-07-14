Коммунальные тарифы для каждого дома - мифы и реальность

Киевский городской совет продлил на два месяца срок определения Киевской городской госадминистрацией подомовых тарифов, то есть разработанных отдельно для каждого жилого дома, по утвержденной Кабинетом Министров Украины схеме.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Киевсовета 12 июля, учитывая обращение Главного управления по вопросам ценовой политики.

Как объяснил начальник этого управления Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, необходимость принятия этого решения вызвана тем, что для обеспечения выполнения требований постановления Кабмина по каждому дому необходимо разработать программное обеспечение классификации жилого фонда и проведения расчетов тарифов.

Путем тендера был определен исполнитель этих работ – ООО «Проблемный институт нетрадиционной энерготехнологии и инжиниринга», с которым 26 марта 2007 г. было заключено соглашение о начале этим учреждением соответствующих работ.

Однако поскольку заказчик, согласно договору, должен был перечислить аванс в размере 30% от суммы договора, а соответствующее финансирование из бюджета города было утверждено лишь в июне, исполнителем работы были приостановлены. Таким образом, подготовить новые подомовые тарифы до 1 июля, как этого требует решение Киевсовета от 8 февраля с.г., не было возможности.

Учитывая изложенное, депутаты решили продлить срок формирования тарифов по каждому дому отдельно до 1 сентября и определили, что до 1 октября этого года КГГА должна подать на рассмотрение сессии отчет о результатах проведенной работы.

Как сообщал УНИАН, на сессии Киевсовета 12 июля депутаты также проголосовали за введение в столице моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 31 декабря 2007 г.