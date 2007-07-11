Азаров: ...или Украина как государство не будет существовать

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что без создания экономики знаний, Украина как государство не будет существовать. Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума НАН Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, Н.АЗАРОВ отметил, что «инновационно-инвестиционная направленность - одно из главных направлений политики правительства».

По его словам, инвестиционно-инновационное развитие Украины можно обеспечить таким способом. Во-первых, это прямое финансирование и поддержка правительством программ, которые работают на модернизацию нашей экономики. Во-вторых, создание оптимальной экономической среды, которая будет способствовать прямым заграничным инвестициям. В-третьих, участие Украины в больших международных проектах.

“Когда наша страна будет принимать участие в реализации таких проектов, то будет подтягивать свой уровень развития. Других альтернатив нет”, - заявил первый вице-премьер.

По его словам, в бюджете 2007 года впервые было заложено 25 млрд. грн. на финансирование разных инвестиционно-инновационных программ. Н.АЗАРОВ пригласил научных работников к реализации этих проектов. Он уверен, что разные механизмы государственной поддержки помогут привлечь частные инвестиции в основной капитал отечественных предприятий в грусти 75 млрд. грн.

“Таким образом, общий ресурсный потенциал для развития нашей страны мы оцениваем в 100 млрд. грн. Это очень большие деньги! Главное, чтобы этот финансовый ресурс был направлен на ключевые направления, от которых зависит наша экономика”, - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, “к XXI веку наше государство не готово. Мы не сможем войти в новое тысячелетие с отечественной продукцией. Потому другого выбора нет – или мы идем путем инвестиционно-инновационного развития и мобилизуем абсолютно все ресурсы на создание экономики знаний, или Украина как государство не будет существовать!”.