Вступление Украины в НАТО неизбежно, но...

Руководитель миссии Украины при НАТО Константин МОРОЗОВ убежден, что вступление Украины в Северо-атлантический альянс неминуемо.

Об этом он сказал сегодня в интервью “Радио Свобода” в Брюсселе после специального заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, посвященного 10-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Киевом и альянсом.

Говоря о заседании Комиссии К.МОРОЗОВ сказал, что “альянс продолжает поддерживать украинские амбиции, но они высказываются за то, что все вопросы по определению скорости продвижения Украины в отношениях с альянсом должна решать сама Украина, украинский народ, украинская власть, политические силы».

По словам К.МОРОЗОВА, «все сигналы Украина от альянса уже получила давно, время уже демонстрировать Украине свои сигналы, формировать единый консолидированный сигнал, единую консолидированную позицию относительно реализации украинского национального законодательства в сфере отношений Украины с НАТО».

К.МОРОЗОВ также отметил: «Украина могла бы праздновать свое присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО и, возможно, вступление в альянс раньше, чем это теперь может произойти. Украина, пройдя этот путь - 10 лет, несколько раз приближалась к тому уровню, за которым уже могло наступить другое сотрудничество, другой формат отношений».

Он отметил, что будущее развитие отношений Украина-НАТО будет зависеть от определенности по этому вопросу основных политических сил Украины.

По словам посла, главное препятствие на пути Украины к НАТО заключается не в низкой поддержке общественного мнения членства в альянсе. «Главное препятствие на этом пути – это отсутствие консенсуса между основными лидерами, лидерами основных политических сил. Основное препятствие – в политической плоскости”, - добавил он.