07.07.07 Украина пережила свадебный бум (фоторепортаж)

В день «трех семерок» (07.07.07) миром правил свадебный бум. Многочисленные влюбленные пары увидели в этом добрый знак и поспешили назначить на этот день бракосочетание.

Те, кто верит в магическую силу чисел считают цифру 7 уникальной – семь цветов радуги, семь нот, семь дней Сотворения мира, семь смертных грехов, семь чудес света.

На этот день в Украине было подано рекордное количество заявлений на заключение браков.

Следующий свадебный бум прогнозируют в сентябре. Молодые спешат вступить в брак, ведь 2008 год будет високосным.

Хотя астрологи прогнозируют, что 08.08.08 будет еще более благоприятным числом :)

Фото УНИАН