07.07.07 Украина пережила свадебный бум (фоторепортаж)
21:00, 08 июля 2007Общество
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Впереди три восьмерки :)
В день «трех семерок» (07.07.07) миром правил свадебный бум. Многочисленные влюбленные пары увидели в этом добрый знак и поспешили назначить на этот день бракосочетание.
|Романтическая нота
Те, кто верит в магическую силу чисел считают цифру 7 уникальной – семь цветов радуги, семь нот, семь дней Сотворения мира, семь смертных грехов, семь чудес света.
|Зачем лимузин... Садись, красавица, прокачу с ветерком
На этот день в Украине было подано рекордное количество заявлений на заключение браков.
|Упс! Простите, техническая заминка...
|Киев в этот день перенял характер Парижа: "Quand il est trop jaloux de ses millions d`amants Il fait gronder sur nous Son tonnerre eclatant"
Следующий свадебный бум прогнозируют в сентябре. Молодые спешат вступить в брак, ведь 2008 год будет високосным.
|Любовь любовью, а убирать кому-то нужно
Хотя астрологи прогнозируют, что 08.08.08 будет еще более благоприятным числом :)
Фото УНИАН
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