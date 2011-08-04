Из-за новации Азарова в Украине опять подорожает стоматология?

Стоматологические услуги в Украине подорожают по меньшей мере на 20% из-за введения правительством НДС на медицинские изделия.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН член совета Ассоциации производителей и импортеров изделий медицинских, владелец фирмы по продаже стоматологического оборудования Олег МАЦЕХ.

В частности, отметил он, речь идет о постановлении Кабинета министров №785 «О перечне изделий медицинского назначения, операции по поставкам которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость», которое вступило в действие с 1 августа этого года.

О.МАЦЕХ отметил, что в соответствии с этим постановлением, стоматологические материалы и оборудование изъяты из перечня и теперь облагаются НДС. По его словам, постановление было введено в действие без предупреждения, а здесь нужно время, чтобы ввести признак НДС на каждую единицу товара в свои программы, кассовые аппараты. Он напомнил, что почти стопроцентно стоматологические материалы, оборудование и инструменты импортируются в Украину, следовательно, компании-дистрибьюторы должны в ближайшее время найти значительные суммы для уплаты НДС при ввозе и растаможивании товара.

О.МАЦЕХ прогнозирует, что уже в ближайшие дни клиники почувствуют брак стоматологических материалов, ведь нынешние запасы исчерпаются, а новые придется закупать по более высоким ценам. Он отметил, что компании, которые уже на сегодняшний день выиграли тендеры или подписали контракты с клиниками, не смогут повышать цены, а, «следовательно, вынуждены будут работать себе в ущерб».

О.МАЦЕХ отметил, что учитывая все эти аспекты и анализируя ситуацию в России в этом плане, которая подобные нововведения уже внедрила, цены могут подняться даже «на 30, а подчас и на 40%». Он отметил, что это «непродуманные шаги правительства Украины».

О.МАЦЕХ подчеркнул также, что Кабмином нарушена процедура по срокам введения в действие решений. По его словам, “рынок должен иметь 6 месяцев, чтобы адаптироваться к нововведению”.

Заслуженный врач Украины, президент Ассоциации частных практикующих стоматологов, вице-президент Ассоциации стоматологов Украины, почетный президент Ассоциации имплантологов Украины Мирон УГРИН считает, что, “очевидно, правительство руководствовалось рекомендациями Всемирного банка по приведению льгот уплаты НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также медицинские услуги”. Он отметил, что в таком случае “следует еще и ожидать введения НДС на медицинские услуги”. По его словам, все расходы по введению НДС в конечном счете “лягут на пациентов”, и это в то время, когда в Украине нет, в частности, страховой медицины.

М.УГРИН подчеркнул, что на сегодняшний день “врач, в сущности, в позиции собирателя налогов, потому что я должен взять этот налог у человека и передать его государству”.

Заслуженный врач Украины, вице-президент Ассоциации частных практикующих стоматологов, владелица частной клиники Мирослава ДРОГОМИРЕЦКАЯ отметила, что «пострадают не только клиенты частной стоматологии, но и государственной, поскольку бюджет на стоматологию и так урезается».

«Экономическая доступность всех услуг, которые будут предоставлять не только стоматологи, но и другие врачи, будет значительно сокращаться», - отметила она. При этом она добавила, что реальный рост цен, в частности, на стоматологические услуги можно ожидать уже в сентябре, потому что пока большое количество людей находится в отпусках и еще есть материалы, которые закуплены по старым ценам.

Она отметила, что нельзя “экономить на здоровье нации”, ведь подорожание услуг приведет к тому, что “люди не будут иметь возможности обращаться в врачу”.

О.МАЦЕХ по этому поводу пошутил, что правительству своим решениям “очень легко решать продовольственную программу - в связи с подорожанием продуктов питания людям трудно обеспечить минимальную потребительскую корзину, следовательно, не было за что есть, а теперь еще нечем будет есть».

Участники пресс-конференции отметили необходимость того, чтобы правительство Украины все же вернулось к принятому им решению по поводу перечня изделий медицинского назначения, операции по поставкам которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, и внес в документ, в частности, стоматологические материалы и оборудование.