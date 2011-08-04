Подготовку к зиме будет принимать "старший дома"

В Севастополе «старшие домов» будут участвовать в проверках готовности к зиме объектов ЖКХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на совещании по работе предприятий ЖКХ.

«Севастопольцы будут проверять готовность объектов ЖКХ к зиме. Подпись старшего дома на акте о приемке выполненных работ – обязательна», – сказал В.ЯЦУБА.

Глава СГГА считает, что только совместными усилиями, контролем власти и горожан можно добиться результатов при подготовке городского жилищного хозяйства к зиме.

Анализируя ход подготовки ЖКХ, В.ЯЦУБА подчеркнул, что в текущем году на ремонт кровель домов выделено 11 млн. грн. По его словам, составлен список таких домов – всего 101 объект, – который вскоре будет опубликован.

«Главное, не повторять ошибок прежних лет, когда также выделялись бюджетные деньги, неизвестно как и неизвестно кем «осваивались», а крыши все равно протекали. Мы издаем распоряжение, согласно которому определяется порядок сдачи таких объектов. В состав комиссии, которая будет подписывать акты готовности, обязательно должны быть включены депутат городского совета, депутат райсовета и старший дома. Только после их подписей объект будет сдан», отметил глава СГГА.

«Будет контроль – будет и качество. Севастопольцы сами будут проверять готовность объектов ЖКХ к зиме. Повторяю, подпись старшего дома на акте о приемке выполненных работ – обязательна», – подытожил В.ЯЦУБА.