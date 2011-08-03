В Киеве ночью горело общежитие

В ночь на 3 августа в Киеве возник пожар в общежитии Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры по улице Лукьяновская.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Киеве, пожарно-спасательные подразделения, которые прибыли на место, выяснили, что очаг возгорания находится в одной из комнат на восьмом этаже 9-этажного здания. Первоочередным заданием для огнеборцев было проверить комнаты на наличие людей. В одной из них на последнем этаже находились двое иностранных студентов, которые, очевидно, не поняли сигналов тревоги и не смогли самостоятельно покинуть задымленное помещение. Спасатели эвакуировали юношей по пожарной лестнице.

За полчаса пожар ликвидировали. В результате пожара одна комната выгорела полностью, огнем частично поврежден общий коридор. Огонь не успел распространиться на другие комнаты, из людей никто не пострадал. Убытки и причина пожара устанавливаются.