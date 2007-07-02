Нацбанк ограничил использование валюты на территории Украины

Как сообщила сегодня, 2 июля, пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), Нацбанк ограничил использование наличной иностранной валюты как средства платежа на территории Украины.

30 мая правление Нацбанка приняло постановление, в котором содержалась редакция Правил использования наличной иностранной валюты на Украине. Этот документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 18 июня. Он предусматривает только три случая использования наличной инвалюты как средства платежа на территории нашей страны, сообщает Коммерсант-Украина.

Первый случай - для осуществления платежей дипломатическим представительствам, консульским учреждениям иностранных государств при предоставлении разрешений на въезд физлицам, второй - для осуществления платежей на территориях аэропортов и портов в случаях, если иностранные транспортные средства, осуществлявшие рейсы, из-за метеорологических или технических условий осуществили непредусмотренную посадку на территории Украины и требуют техобслуживания или какой-либо другой помощи, и третий - для осуществления платежей на территориях таможен в случае необходимости уплаты таможенных сборов и платежей.

Представители НБУ заявляют, что принятие данного постановления будет способствовать уменьшению уровня долларизации украинской экономики. Постановление вступило в силу с 29 июня текущего года.