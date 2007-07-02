Янукович занялся судами

Кабинет Министров Украины распоряжением № 486-р от 26 июня 2007 года по предложению Государственной судебной администрации увеличил предельную численность работников аппарата апелляционных и местных общих судов соответственно на 81 и 2419 единиц.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Правительство объясняет свое решение необходимостью создания надлежащих условий для функционирования судов и деятельности судей.

Кабинет Министров обязал Минфин и Государственную судебную администрацию предусматривать в проекте Государственного бюджета Украины, начиная с 2008 года, расходы на содержание апелляционных и местных общих судов с учетом увеличения предельной численности работников их аппарата.