Израильским военным понравился бензиновый бунт в Иране
Они предлагают прекратить экспорт топлива
Израильские военные довольны тем, как отреагировали иранцы на решение официального Тегерана ввести квоты на бензин, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Jerusalem Post. Напомним, 27 июня толпа противников реформы, в основном из числа молодежи, подожгла автозаправочную станцию на северо-западе столицы Ирана.
По мнению израильтян, несмотря на то, что это локальное выступление было подавлено, оно показывает слабость режима иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, который может пасть в случае введения более жестких экономических санкций.
Израильтяне, в частности, предлагают прекратить экспорт топлива в Иран из других стран. По мнению израильских военных, с введением подобного запрета "весь иранский народ мог бы выступить против своего президента".
Напомним, Иран, являясь вторым по величине поставщиком нефти в ОПЕК, вынужден закупать бензин за границей. Связано это, в том числе, и с международными санкциями, из-за которых иранцы не могут модернизировать нефтеперерабатывающую промышленность.
Чтобы снизить субсидии на бензин иранское правительство увеличило цену на топливо на 25 процентов и ввело квоты - для владельцев частных автомобилей не более 100 литров в месяц.