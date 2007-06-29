Израильским военным понравился бензиновый бунт в Иране

Израильские военные довольны тем, как отреагировали иранцы на решение официального Тегерана ввести квоты на бензин, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Jerusalem Post. Напомним, 27 июня толпа противников реформы, в основном из числа молодежи, подожгла автозаправочную станцию на северо-западе столицы Ирана.

По мнению израильтян, несмотря на то, что это локальное выступление было подавлено, оно показывает слабость режима иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, который может пасть в случае введения более жестких экономических санкций.

Израильтяне, в частности, предлагают прекратить экспорт топлива в Иран из других стран. По мнению израильских военных, с введением подобного запрета "весь иранский народ мог бы выступить против своего президента".

Напомним, Иран, являясь вторым по величине поставщиком нефти в ОПЕК, вынужден закупать бензин за границей. Связано это, в том числе, и с международными санкциями, из-за которых иранцы не могут модернизировать нефтеперерабатывающую промышленность.

Чтобы снизить субсидии на бензин иранское правительство увеличило цену на топливо на 25 процентов и ввело квоты - для владельцев частных автомобилей не более 100 литров в месяц.