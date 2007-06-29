У Черновецкого ссылаются на интерес БЮТ и благословение Омельченко

Блок Леонида Черновецкого в Киевском городском совете отмечает, что причиной заявлений БЮТ и Юлии ТИМОШЕНКО о событиях на улице Березняковской в ночь с 27 на 28 июня есть личная финансовая и политическая заинтересованность политиков от БЮТ в обострении конфликта вокруг этого строительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете.

Как известно, отмечается в документе, «в ночь с 27 на 28 июня произошло столкновение между жителями микрорайона, которые выступают против незаконной застройки по адресу улица Березняковская, 12, и неизвестными лицами, в результате чего протестующие получили травмы».

Члены фракции Блока Черновецкого выражают сожаление людям, которые стали жертвами разбоя, и призывают правоохранительные органы столицы установить лица, виновные в избиении киевлян, привлечь их к суровой ответственности, несмотря на их ранги и статус.

Вместе с тем, депутаты Блока Леонида Черновецкого отмечают, что «эту ситуацию политики из БЮТ накануне выборов пытаются преднамеренно политизировать, чтобы отвлечь внимание общества от настоящих причин конфликта, а именно – финансовой заинтересованности некоторых представителей этой политической силы в продолжении этого скандального строительства на Березняках». В заявлении подчеркивается, что разрешение на выдачу этого земельного участка в зеленой зоне было предоставлено еще прежней киевской властью «с благословения тогдашнего мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО».

Кроме того, утверждается в заявлении, сегодня «именно депутаты Киевсовета из БЮТ являются помехой отмены скандальных земельных решений прежней власти». В частности, на пленарном заседании сессии 26 июня по инициативе Блока Леонид Черновецкого Киевсовет уже отменил два таких земельных решения прежней власти столицы - на улице Милютенко, 29 в Деснянском районе и по улице Константиновской, 28-30 в Подольском районе, сказано в документе. «Но депутаты из фракции БЮТ не принимали участия в этом, поскольку вместо того, чтобы принимать важные для киевлян решения, они покинули сессионный зал», - подчеркивают члены фракции.

«Сейчас, в отличие от времен предыдущей власти, без положительного заключения участников общественных слушаний ни один земельный участок в Киеве не выделяется. На сегодняшний день столичная власть полностью контролирует все конфликтные застройки. В том числе, и по улице Березняковской, 12. По этому строительству уже подготовлены документы для отмены на одном из ближайших заседаний сессии Киевсовета решения о передаче этого земельного участка», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 27 на 28 июня на ул.Березняковской в Киеве неизвестные избили людей, которые боролись против застройки сквера. В результате этого инцидента 13 человек были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

Сегодня, 29 июня, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что возглавляемый ею блок будет инициировать отставку мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО из-за массового избиения людей на ул.Березняковской в ночь с 27 на 28 июня, которые выступили против застройки сквера фирмой «Кроун».

Киевская милиция 28 июня возбудила уголовное дело по этому факту по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По данным Блока Кличко, земельный участок площадью 0,38 га в зеленой зоне общего пользования жилого массива Березняки по улице Березняковской, 12, в Днепровском районе Киева был передан строительной компании «Кроун» решением Киевского городского совета №484/644 от 29 мая 2003 года для строительства жилого дома со встроенными помещениями социальной сферы и подземным паркингом.

Жители массива протестуют против застройки с 2004 года. Начиная с 2006 года, в сквере постоянно действует палаточный городок, в котором дежурит около 20 человек.