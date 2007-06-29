В Крыму снимают фильм по Стендалю

В Крыму россияне снимают 10-серийный телевизионный фильм по мотивам романа Стендаля "Красное и черное", сообщает официальный сайт Ялты.

Предполагается, что фильм, который по заказу "Первого канала" снимает российский режиссер Каринэ ФОЛИЯНЦ, выйдет на экраны в 2008 году.

В картине снимаются популярные российские актеры Эля БОЛГОВА, Юрий БЕЛЯЕВ, Игорь ЛИФАНОВ, Сергей БАТАЛОВ, Владимир КОРЕНЕВ и другие.

К съемкам фильма крымчане и курортники относятся с интересом. Некоторые не отказались от возможности предложить себя в качестве статиста. Одной из жительниц Ялты повезло: ее взяли сниматься в картину на одну из второстепенных ролей.

В Крыму съемочная группа уже успела поработать в Ялте и Севастополе. Предполагается, что российские кинематографисты пробудут в Крыму до начала июля.