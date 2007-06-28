Ющенко о евроинтеграции, друзьях, домашнем задании и халве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость консолидации западных стран – партнеров Украины вокруг интеграции Украинского государства в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на церемонии открытия Четвертой Ялтинской ежегодной встречи в Киеве.

«Украина хотела бы большей консолидации наших партнеров на Западе вокруг темы интеграции Украины в ЕС. Украине нужны друзья», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украине нужный четкий план интеграции в Евросоюз.

Говоря о переговорах относительно подписания усиленного соглашения между Украиной и ЕС, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что настоящий документ должен засвидетельствовать четкую европейскую перспективу Украины. При этом он отметил, что украинская сторона не ставит вопрос о конкретной дате вступления в ЕС. “Нам нужен четкий, ясный план действий... Наш конспект, наша повестка дня, которая должна быть засеяна конкретными шагами и десятками маленьких взаимных побед”, - сказал Президент.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что многое зависит от самой Украины, которая должна сделать большую работу, и в первую очередь это касается реформ, начиная от Конституции и заканчивая фискальной политикой. “Это домашнее задание. Дорога в Европу – это не прогулка по парку”, - подчеркнул глава государства.

Также очень важным, по мнению Президента, есть то, чтобы политические силы Украины консолидировались вокруг национальной идеи. И также необходимо более четко говорить о евроинтеграционных устремлениях Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинским политикам нужно найти волю “идти этой дорогой, ведь она не сахаром посыпана”.

Президент призывал быть более активными в вопросах евроинтеграции, чтобы Украина достигла европейских стандартов и через небольшие шаги, такие как либерализация визового режима, объединения энергетического рынка. “Если мы сто раз будем говорить “халва”, и ничего не будем делать, слаще не станет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил уверенность, что украинская европерспектива состоится. Он подчеркнул, что изменение на последнем саммите Евросоюза базовых соглашений ЕС значительно увеличили шансы Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит торжественное открытие Четвертой Ялтинской ежегодной встречи (Ялтинская Европейская стратегия). Главная тема встречи ­– евроинтеграция Украины.

На заседании присутствуют премьер-министр Словении Янез ЯНША и прежний канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР.

29 и 30 июня саммит продолжит свою работу в Ялте.

Ялтинская Европейская стратегия (YES) – это международная сеть, созданная в 2004 году с целью содействия развитию справедливой, свободной и зажиточной Украины, налаживания отношений с миром и поддержки членства Украины в Европейском Союзе.