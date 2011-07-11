Центр "РА" не намерен приватизировать детский музыкальный театр

ТОВ «Центр дозвілля «РА» не намерен приватизировать помещение Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества на Подоле (КМАТОБ).

Об этом говорится в переданом агентстве УНИАН заявлении ТОВ «Центр дозвілля «РА».

Как отмечается в заявлении, в Программу приватизации коммунального имущества на 2010-2012 гг., которую планируют утвердить на заседании Киевсовета 14 июля, включено подвальное помещение по адресу: ул. Межигорская, 2-а, которое уже много лет находится в аренде у ТОВ.

Как поясняют арендаторы, изначально в пользовании ТОВ «Центр дозвілля «РА» находилось два помещения: подвальное помещение площадью 706,1 кв. м, (ул. Межигорская, 2-а) и помещение площадью 46,5 кв. м (находящееся на первом этаже КМАТОБ, по ул. Межигорской, 2).

«Последнее было добровольно возвращено ТОВ «Центр дозвілля «РА» в коммунальную собственность Киева еще несколько лет назад… несмотря на то, что ТОВ «Центр дозвілля «РА» единственные по закону имели право на приватизацию, чем были полностью соблюдены права театра как учреждения культуры. Именно этой ситуацией и воспользовались лица, утверждающие, что планируется к приватизации помещение театра», - заявляют в ТОВ.

Таким образом, отмечают в «РА», приватизации подлежат подвальные помещения площадью 706,1 кв. м, которые действительно арендовались ТОВ.

За время аренды Центром «РА», по их данным, было выплачено в общей суме около 5 млн. грн. (более 2 млн. грн. арендной платы, а также более 2 млн. грн. – на капитальный ремонт помещений). «Кроме этого, по условиям приватизации ТОВ «Центр дозвілля «РА» уплатит в бюджет Киева за подвальное помещение по адресу: ул. Межигорская, 2-а, сумму, которая превысит уже уплаченную и будет определенна в порядке, установленном действующим законодательством», - отмечают авторы заявления.

Как утверждают в Центре «РА», руководству театра «доподлинно было известно, что с 2007 года подвальное помещение находилось на стадии приватизации и это не вызывало никаких возражений, поскольку данная процедура была законной и подтверждена соответствующими решениями сессий Киевсовета и решениями других компетентных органов».

Как заявляют в «РА», до ремонта подвал находился в критическом состоянии, что было прямой угрозой для целостности конструкций как здания по адресу Межигорская, 2-а, так и соседнего помещения по адресу: ул. Межигорская, 2.

«Сумма ремонта на тот момент превысила 50% балансовой стоимости помещения. Таких денег ни Киевсовет, ни управление культуры выделить не смогли бы. Поэтому и был подписан договор, по которому ТОВ «Центр дозвілля «РА» обязался провести ремонт помещений с возможностью их дальнейшего выкупа», - говорится в заявлении товарищества.

Как подчеркнул директор ТОВ «Центр дозвілля «РА» Алексей ДОБРОВА, именно это условие и было основным аргументом при аренде помещений.

Арендаторы также отмечают, что Арт-клуб «Египет» (ТОВ «Центр дозвілля «РА») открылся в Киеве в 2004 году по адресу: Межигорская, 2-а. За годы работы он стал еще одним плацдармом в культурной жизни столицы. Ежедневно 2006-2009 гг. в Арт-клубе «Египет» проходили спектакли киевского театра «Визави» (более 20 классических и современных пьес). Также в клубе постоянно проводились художественные выставки, снимались музыкальные и художественные фильмы, проводились семинары по истории искусства, разноплановые тренинги, культурно-развлекательные мероприятия для детей и другие культурные мероприятия. На сцене Арт-клуба выступали многие звезды украинской и мировой эстрады.

Как сообщал УНИАН, 7 июля депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО сообщил, что столичная власть собирается отдать в частные руки детский музыкальный театр на Подоле.

По его информации, КГГА предлагает включить в этот перечень объектов приватизации на 2010-2012 гг. помещение Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества по ул. Межигорской, 2 общей площадью 753 кв. м.

Как заметил В.КЛИЧКО, здание театра признано памятником архитектуры и занесено в государственный реестр, то есть приватизировать его невозможно по закону, поскольку сегодня действует мораторий на отчуждение объектов культуры и мораторий на приватизацию объектов культурного наследия. Более того, приватизация этого здания запрещена Законом Украины «О перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации». Кроме того, театр является целостным имущественным комплексом, и распродавать его по частям недопустимо, заявляет В.КЛИЧКО.

Он проинформировал, что Главное управление коммунальной собственности Киева проиграло обществу «РА» суд, который и обязал внести объект в Программу приватизации.