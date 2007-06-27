Без полковника СБУ в Секретариате Президента не обойтись

Подписан соответствующий Указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О замещении должности помощника заместителя главы Секретариата Президента Украины военнослужащим”. Текст Указа от 27 июня 2007 года размещен на официальном сайте главы государства. Настоящий документ устанавливает, что “одна должность помощника заместителя главы Секретариата Президента Украины может быть замещена военнослужащим Службы безопасности Украины с предельным военным званием полковника”.

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