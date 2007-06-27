«Батьківщина» призывает Тимошенко взять Харьковщину под контроль

Члены областной и городской организаций ВО «Батьківщина» призывают лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО взять под особый политический контроль ситуацию в г. Харькове.

Такой призыв содержится в открытом обращении представителей «Батьківщини» к лидеру БЮТ, переданном УНИАН.

Также члены партии просят Ю.ТИМОШЕНКО донести их обеспокоенность процессами в Харькове до Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и до руководителей СНБОУ, МВД, ГПУ, СБУ.

Кроме того, в обращении содержится приглашение посетить г. Харьков в ближайшее время «для практического ознакомления со сложившейся ситуацией».

Также - в рамках договоренностей о формировании демократической коалиции в послевыборный период – авторы обращения просят Ю.ТИМОШЕНКО «наметить мероприятия по отстранению нынешних руководителей города от власти и восстановлению законности и правопорядка в Харькове».

Представители харьковской «Батьківщини» обращают внимание на «критическую общественно-политическую ситуацию в городе Харькове, где местная власть в лице мэра города М.ДОБКИНА, секретаря городского совета Г.КЕРНЕСА, а также группы дискредитировавших себя чиновников создали атмосферу тотального административного шантажа и давления».

«В нашем городе стала уже обыденной практика повальной коррупции среди местных чиновников, запугивания политических оппонентов и всех, кто имеет альтернативную политическую позицию, а также круговой административной поруки на фоне невмешательства в ситуацию со стороны контролирующих органов», - говорится в документе.

При этом члены «Батьківщини» выражают крайнюю обеспокоенность «затягиванием» расследования дела о разбойном нападении на партийный офис БЮТ.

Кроме того, члены «Батьківщини» не исключают попыток физического давления на депутатов фракции БЮТ. «В частности, в адрес руководителя областной партийной организации ВО «Батькивщина» Александра ФЕЛЬДМАНА поступали угрозы, связанные с его физическим устранением. За рядом депутатов фракции БЮТ в Харьковском городском совете ведется наружное наблюдение, прослушиваются мобильные телефоны. Все подобные угрозы и противоправные действия имеют, на наш взгляд, ярко выраженный политический характер», - подчеркивают авторы обращения.

При этом, отмечается в документе, «ни один громкий коррупционный скандал, ни одно резонансное уголовное дело, ни одна жалоба на факты злоупотреблений властью и нарушений законности в городе до сих пор не увенчались наказанием виновных или хотя бы компетентным разбирательством». В то же время представители «Батьківщини» обращают внимание на «подкуп чиновников и судей земельными участками – типичные методы решения вопросов Харьковской городской властью».

Также члены «Батьківщини» утверждают, что «путем запрета на гражданские и политические акции харьковчан лишили права на мирные собрания и открытое выражение своего протеста действиями властей».

Кроме того, в обращении говорится, что в повестке ближайшей сессии горсовета стоит вопрос о принятии нового Устава городской общины Харькова, «в рамках которого будут окончательно уничтожены не то что первые ростки самоуправления и саморегулирования в городе, но и любая возможность для альтернативного политического либо гражданского действия».

Представители «Батьківщини» призывают Ю.ТИМОШЕНКО дать открытый ответ на их обращение, а также дать публичную оценку действиям харьковских городских властей в общенациональных СМИ.