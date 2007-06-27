В Украину идут дожди

Завтра в южной части Украины, восточных, Днепропетровской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер в Украине преимущественно западный, 5-10 м/с.

29-30 июня - в южной части без осадков. На остальной территории днем (в восточных областях и ночью 29 июня) местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге до 20°; днем 23-28°, в южной части местами 30°, 29 июня в северных и западных областях 21-26°.

1-2 июля в северных, 2 июля и в большинстве центральных и восточных областей кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 10-16°, на юге до 20°; днем 21-27°, в южной части, а 1 июля и в восточных областях местами до 31°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°; по области ночью 10-15°, днем 20-25°.

29-30 июня - переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 29 июня 21-26°, 30 июня 23-28°.

1-2 июля - кратковременные грозовые дожди, только ночью 1 июля преимущественно без осадков. Температура ночью 10-16°, днем 21-27°.