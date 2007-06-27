В Киеве разоблачили очередную ”строительную пирамиду”

Сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве разоблачены должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которые в 2006 году, под предлогом финансирования строительства жилого дома в Броварах, собрали денежные средства от граждан в сумме 1,3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой Днепровского района столицы по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).