В УНИАН обсудят особенности украинского судопроизводства

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция ОО „Центр исследования корпоративных отношений”, в ходе которой будут презентованы результаты очередного аналитического исследования Центра под названием «Особенности Украинского судопроизводства: рейдерство и коррупция». Будут обнародованы результаты экспертных опросов, проведенных Центром о судебных проблемах в Украине. Участники: вице-президент „Центра исследования корпоративных отношений” Ростислав Ищенко и руководитель экономических программ Вячеслав Бутко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 528-35-28.