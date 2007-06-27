Симферополю предлагают чешские инвестиции

Симферопольские власти и чешская инвестиционная компания Arca Сapital обсудили возможность кредитования строительства ряда социальных объектов: мусоросортировочного завода, городского коллектора глубокого заложения, объездной дороги от пгт Гвардейского до Бахчисарая и т.д.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольского городского совета.

Мэр крымской столицы Геннадий БАБЕНКО обсудил с председателем совета директоров чешской инвестиционной компании Arca Сapital Паволом КРУПОЙ возможность строительства в Симферополе ряда объектов инфраструктуры.

В ходе встречи было отмечено, что Симферополь нуждается в средствах для обеспечения круглосуточного водоснабжения и водоотведения.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что горисполком подготовит для чешского инвестора ознакомительное письмо по каждому из пунктов, а Arca Сapital, в свою очередь, предоставит мандатное письмо, в котором будут указаны условия предоставления кредитов.

«Пока мы не будем подписывать никаких договоров. Сначала рассмотрим предложения компании», - подчеркнул мэр Симферополя.

Справка УНИАН. Arca Сapital – частная компания, действующая прежде всего в области венчурного капитала в регионе Центральной и Восточной Европы.

Представительства Arca Capital расположены в Братиславе, Праге и Киеве.