В Италии убили 29-летнюю украинку

О смерти 29 -летней Светланы Селиверстовой, жительницы Корабельного района города Николаева, которая уехала на заработки в Италию два с половиной года назад, семья погибшей узнала 21 июня этого года. Позвонившая родственникам Светы девушка представилась подругой и сказала, что трагедия произошла еще 19 июня, но никто из знавших Свету, якобы не решался сообщить матери погибшей трагическую весть. «Светлану нашли мертвой в городе Реджио-Калабрио, там, где она проживала. Чтобы забрать ее тело в Украину вам надо будет заплатить 5 -7 тысяч евро» - и на этом связь оборвалась. От полученного известия матери Светланы стало плохо, ей вызвали «Скорую». Поверить в то, что Светлана, работающая в Италии гувернанткой, умерла своей смертью - не мог никто, потому что накануне в воскресенье 17 июня Светлана звонила родным, делилась планами на ближайшее будущее... Сестра Светланы, Людмила связалась по телефону с женщиной, которая сама родом из Николаева, и которая при устройстве Светы на работу заграницей, обещала по-матерински присмотреть за ней. Однако, услышав шокирующее известие о смерти молодой женщины, она ответила, что помочь ничем не может - « Я в другой части Италии, на севере страны, а на юге у меня нет знакомых». Вторая же знакомая, находящаяся в Риме, с которой вскоре связались родные Светланы, заверила, что поможет через своих знакомых в посольстве переправить гроб с телом Светы на Украину, и это будет стоит гораздо дешевле, чем та сумма, которая называлась ранее. Кроме того, она сказала родственникам, чтобы они никуда сами больше не обращались - она, дескать, уладит все сама.

Но ближе к вечеру сообщила, что ничем не сможет помочь, так как этим делом занимается полиция городка, где Свету обнаружили мертвой.

Сестре Светланы удалось связаться с посольством Украины в Италии, и выйти непосредственно на консула - Руслана СЕМЕНЧЕНКО. На следующий день он сообщил, что данным делом занимается полиция, так как Светлана умерла не своей смертью. Предварительная версия - убийство...

...Семилетняя дочь Светланы, выросшая без отца - он трагически погиб, когда малышке не было и года, осталась теперь и без матери (Катя проживала и проживает сейчас вместе с бабушкой и сестрой своей мамы).

В настоящее время вопросом доставки тела погибшей на родину занимается посольство Украины.