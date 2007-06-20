Добкин хочет продать харьковский аэропорт россиянам

Коммунальное предприятие «Международный аэропорт Харьков» может быть продано российской компании.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на городского председателя Михаила ДОБКИНА, продажа аэропорта состоится, если потенциальные партнеры договорятся о взаимовыгодных условиях.

Вопрос продажи объекта возник в связи с необходимостью иметь в Харькове современный международный аэропорт, актуальность чего усиливается проведением в Украине Евро-2012, отметили в пресс-службе.

По словам М.ДОБКИНА, на сегодняшний день потенциальные инвесторы из Чехии и России уже провели предварительное ознакомление с документацией и работой КП «Международный аэропорт Харьков». Они выразили желание работать в этом направлении.

«Пока самое реальное предложение мы получили от российской компании, которая готова инвестировать в Харьковский аэропорт около 200 млн. долларов. Это крупная компания, которая ведет достаточно успешно такой бизнес и в других странах», - сообщил М.ДОБКИН.

Как один из вариантов совместной работы рассматривается концессия аэропорта, отметил мэр. Российская же компания одним из условий дальнейшей деятельности выдвигает требование продажи аэропорта.

«Мы рассматриваем все возможные варианты сотрудничества, учитывая огромное стратегическое значение для Харькова аэропорта в развитии экономики, повышении уровня бизнеса и просто удобства добираться в тот или другой уголок Украины или мира. Поэтому мы готовы пойти на серьезные уступки со стороны городской власти ради того, чтобы новый современный аэропорт в нашем городе существовал», - отметил М.ДОБКИН.

Как дополнительное условие инвесторам предлагают приобрести компанию «Харьковские авиалинии», которая на сегодня находится в упадке, и создать на ее базе мощное предприятие, которое позволит Харькову иметь современный авиапарк.

По результатам предварительных переговоров, сообщил городской председатель, инвестор готов пойти на эти условия. Рассматривается возможность приобретения 5 самолетов марки «Ан» и 5 самолетов для регионального сообщения вместимостью до 100 пассажиров типа СААБ. Это позволит обеспечить все необходимые рейсы в пределах Украины. Также рассматривается возможность приобретения потенциальным инвестором 10 аэробусов для международных рейсов.

«Я думаю, что парк из 20 машин позволит Харькову не просто обеспечить необходимую доставку всех участников Евро-2012, всех туристов и болельщиков, но и существенно улучшить работу бизнеса и в целом всей экономики нашего города, что положительно повлияет на инвестиционную привлекательность. Но и всех этих действий будет мало, если не будет отработана логистика», - отметил М.ДОБКИН.