Подчиненную Черновецкого поймали на взятке

12:39, 20 июня 2007
Общество
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Возбуждено уголовное дело

В Киеве возбуждено уголовное дело за взяточничество в отношении служащего одного из главных управлений городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в Департамент Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Установлено, что служащая требовала и получила 240 дол. взятки от частного предпринимателя за непривлечение его к ответственности за размещение рекламы без соответствующего разрешения.

 

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