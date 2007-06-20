Подчиненную Черновецкого поймали на взятке

В Киеве возбуждено уголовное дело за взяточничество в отношении служащего одного из главных управлений городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в Департамент Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Установлено, что служащая требовала и получила 240 дол. взятки от частного предпринимателя за непривлечение его к ответственности за размещение рекламы без соответствующего разрешения.