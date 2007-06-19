Перед Гари Муром на сцене ”Украины” отметится Шуфрич

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ по прибытии из Баку, где он пребывал в составе официальной украинской делегации на саммите ГУАМ, прямо из аэропорта «Борисполь» планирует поехать во Дворец «Украина», чтобы лично изучить обстоятельства возникновения пожара, который произошел вчера вечером во время выступления Иосифа КОБЗОНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отмечается в осообщении, в настоящее время по поручению министра Главное управление МЧС г.Киева и Госдепартамент пожарной безопасности изучают возможность проведения концерта Гари МУРА, который запланирован сегодня вечером в главном концертном зале страны.

Как сообщал УНИАН, в 20 ч. 46 мин. 18 июня в Национальном дворце искусств "Украина" во время юбилейного концерта российского певца И.КОБЗОНА возникло возгорание в заднем щите сцены. Огнем поврежден проекционный экран на площади 75 кв. м и осветительные приборы. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

Из помещения было эвакуировано около 3 тыс. человек. Жертв и пострадавших нет.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.