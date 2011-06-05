Ученик лицея из мести убил и сжег двух человек

В городе Глухов Сумской области сотрудники милиции задержали ученика лицея, который из-за мести убил и сжег двух человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Сумской области, 2 июня после тушения пожара в доме пенсионерки были найдены мертвыми хозяйка и местная жительница. По заключению судебно-медицинской экспертизы, их смерть произошла вследствие повреждения внутренних органов.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, ученика лицея.

Предварительно установлено, что он днем 1 июня в указанном доме, с целью мести, причинил смертельные телесные повреждения потерпевшим, после чего похитил 50 гривен и поджег дом.

По данному факту проводится следствие.