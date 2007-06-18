”Нафтогаз” считает заявления харьковского губернатора политической местью

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает как политическую месть неправдивые заявления председателя Харьковской областной государственной администрации Арсена АВАКОВА относительно уменьшения объемов добычи газа на территории Харьковской области и шантажа частных газодобывающих предприятий со стороны НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в заявлении пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины", текст которого передан УНИАН.

В документе отмечается, что “Нафтогаз Украины” публично обращается к А.АВАКОВУ с требованием немедленно обнародовать информацию о факте вымогания средств с частных газодобывающих предприятий или передать их в правоохранительные органы Украины. В случае, если это не будет осуществлено на протяжении трех дней, Компания оставляет за собой право обратиться к компетентным органам с иском о клевете и возмещении нанесенных заранее неправдивыми высказываниями убытков.

В частности, не отвечает действительности заявление А.АВАКОВА относительно уменьшения газодобывающими предприятиями объемов добычи природного газа в текущем году на территории области. Наибольшая газодобывающая компания в Харьковской области ДК «Укргазвыдобування» по итогам 5 месяцев 2007 года увеличила объем добычи газа. Добыча природного газа двух газопромышленных управлений (ГПУ «Шебелинкагазвыдобування» и ГПУ «Харковгазвыдобування») за 5 месяцев достигла 3,574 млн. куб. м, что на 87 млн. куб. м (2,5%) больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что Компания, согласно действующего законодательства, не имеет права ограничивать доступ к газотранспортной системе любых компаний, которые добывают природный газ. С начала года не было зафиксировано фактов недопуска к газотранспортной системе ни одного газодобывающего предприятия в Украине.

Компания считает, что распространение председателем Харьковской областной государственной администрации А.АВАКОВЫМ неправдивых заявлений и обвинений в адрес НАК «Нафтогаз Украины» является попыткой скрыть собственные просчеты в управлении экономикой региона. Следует отметить, что в Харьковской области зафиксирован один из самых низких в Украине уровень расчетов предприятий ТКЭ за потребленный газ. Долг предприятий теплокоммунэнерго Харьковской области составляет 156,2 млн. грн.

Напомним, что сегодня на сайте Харьковской облгосадминистрации было размещено сообщение: "НАК "Нафтогаз Украины", по сути, шантажирует частные газодобывающие компании. Арсен АВАКОВ", в котором харьковский губернатор обвинил "Нафтогаз Украины" в том, что якобы компания прекратила включать объемы частных компаний в баланс газа.

Как сообщил А.АВАКОВ, добычу газа снизили все газодобывающие предприятия, а особенно частные - на 50-70%. "Что же случилось? Они не ушли в "тень", а оказывается НАК "Нафтегаз" прекратил заводить объемы частных компаний в баланс газа, "выбивая" для себя преференций, по сути, шантажируя частные газодобывающие компаний, что парализует работу отрасли", - заявил глава облгосадминистрации.

В тоже время, как сообщил УНИАН источник в НАК "Нафтогаз Украины", заявление А.АВАКОВА вызвано тем, что "структуры, связанные с харьковским губернатором, не допустили к добыче и за заявлением АВАКОВА скрываются его личные интересы".